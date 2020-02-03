В Екатеринбурге застройщик стал фигурантом 18 уголовных дел
Сегодня, 11:50ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В отношении компании «Центр загородной недвижимости» Владимира Хвалько в Екатеринбурге возбуждено 18 уголовных дел, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу УМВД по уральской столице.
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Уголовные дела возбуждены по статье «Мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Потерпевшими проходят 36 человек.
По версии следствия, «Центр загородной недвижимости» выступал генподрядчиком при строительстве комплексов загородных жилых объектов. К работе строители приступили в конце 2018 года, а в 2019 году работа на объектах остановилась. Предполагается, что подрядчик изначально не собирался выполнять обязательства.
Напомним, в Нижнем Тагиле в 208 году должно было завершиться строительство ЖК «Тимирязевский», однако дома до сих пор не сданы. В прошлом году прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» из-за нецелевого расходования средств дольщиков.
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