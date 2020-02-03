В Екатеринбурге застройщик стал фигурантом 18 уголовных дел

Уголовные дела возбуждены по статье «Мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Потерпевшими проходят 36 человек.

По версии следствия, «Центр загородной недвижимости» выступал генподрядчиком при строительстве комплексов загородных жилых объектов. К работе строители приступили в конце 2018 года, а в 2019 году работа на объектах остановилась. Предполагается, что подрядчик изначально не собирался выполнять обязательства.