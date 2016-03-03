В Нижнем Тагиле прошёл рейд по демонтажу незаконной рекламы (ФОТО)
Демонтаж осуществляли сотрудники компании «Сигнал-3», за их безопасностью следили полицейские.
Рейд прошёл по улицам Индустриальная и Балакинская.
Было демонтировано порядка 20 незаконных рекламных щитов и штендеров рассказал журналистам TagilCity.ru присутствовавший при демонтаже председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.
Планируется, что рейды станут еженедельными и повсеместными. Потому нарушителям лучше самостоятельно убрать незаконные конструкции, прежде чем это сделают уполномоченные люди, которые плюс ко всему выпишут штраф.
TagilCity.ru напоминает о том, что это далеко не первый эпизод в борьбе властей Нижнего Тагила против незаконных рекламных конструкций. Летом прошлого года многие нижнетагильские магазины лишились сайдинга, признанного не отвечающим требованиям законодательства.
ФОТО: ОД «Тагил без ям»
© Эрик Х., TagilCity.ru