В Нижнем Тагиле прошёл рейд по демонтажу незаконной рекламы (ФОТО)

Рейд прошёл по улицам Индустриальная и Балакинская.

Было демонтировано порядка 20 незаконных рекламных щитов и штендеров рассказал журналистам TagilCity.ru присутствовавший при демонтаже председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Планируется, что рейды станут еженедельными и повсеместными. Потому нарушителям лучше самостоятельно убрать незаконные конструкции, прежде чем это сделают уполномоченные люди, которые плюс ко всему выпишут штраф.

TagilCity.ru напоминает о том, что это далеко не первый эпизод в борьбе властей Нижнего Тагила против незаконных рекламных конструкций. Летом прошлого года многие нижнетагильские магазины лишились сайдинга, признанного не отвечающим требованиям законодательства.

ФОТО: ОД «Тагил без ям»