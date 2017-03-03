Руководителем «Уралвагонзавода» назначен Александр Потапов: мэр Нижнего Тагила назвал его хорошим и сильным руководителем (ФОТО)

Сегодня информацию о назначении и о том, что оно может значить для Нижнего Тагила, прокомментировал мэр города Сергей Носов:

Я могу сказать, что Александра Потапова я знаю практически 10 лет. Я могу подтвердить те характеристики, которые ему даны. Это очень вдумчивый, очень спокойный, умный и профессиональный человек. Потому городу Нижний Тагил в плане этого назначения ничего не угрожает.

Глава города дал высокую оценку личностным и лидерским качествам нового руководителя градообразующего предприятия:

Я знаю этого человека как очень сильного и хорошего руководителя во всех смыслах этого слова. Также он очень хороший как человек, вызывающий уважение своими моральными качествами рассказал Сергей Носов.

Фото: Павел Птицын.

Также градоначальник отметил, что считает возможным изменение стиля руководства предприятием:

Стиль управления может измениться, каждому человеку, каждому руководителю свойственен свой стиль отметил Сергей Носов.

В биографической справке на сайте Ростеха указано, что новому руководителю УВЗ 54 года, он москвич, выпускник МВТУ им. Н.Э. Баумана и кандидат экономических наук. До этого он с 7 июля 2014 года работал заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации.