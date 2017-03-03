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Руководителем «Уралвагонзавода» назначен Александр Потапов: мэр Нижнего Тагила назвал его хорошим и сильным руководителем (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Руководителем «Уралвагонзавода» назначен Александр Потапов: мэр Нижнего Тагила назвал его хорошим и сильным руководителем (ФОТО)

3 марта 2017, 17:05ЭкономикаПавел Щербина
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