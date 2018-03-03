Акционеры совхоза им. Ленина выиграли суд у кандидата в президенты РФ Грудинина

Спорная сделка была совершена в 2008 году. Фактически договор между «Совхозом», Грудининым и другими участниками сделки был признан недействительным. Кроме того, внесение Совхозом в уставный капитал ООО «ТТ Девелопмент» двух земельных участков было также недействительным. Дело в том, что Грудинин был директором совхоза, а также учредителем ООО. В деле речь идёт о двух участках общей площадью почти 185 тысяч квадратных метров.