Промышленное предприятие в Нижнем Тагиле задолжало сотрудникам 6 млн рублей
3 марта, 10:20Экономика
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Свыше 50 работников одного из промышленных предприятий Нижнего Тагила в течение года не получали заработной платы. Работодатель задолжал сотрудникам 6 млн рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле против одного из промышленных предприятий возбудили уголовное дело из-за невыплаты заработной платы. Как стало известно в ходе проверки, с сентября 2015 года по февраль 2016 более 50 сотрудников предприятия не получали зарплаты.
По информации «Екатеринбурга в эфире», общая сумма задолженности составила 6 млн рублей. Пока шло уголовное расследование, хозяин предприятия нашёл необходимые средства, чтобы рассчитаться с сотрудниками и полностью погасить задолженность.
Как стало известно ранее, общая сумма задолженности предприятий Свердловской области по заработной плате перед гражданами составила 20 млн 643 тыс. рублей.
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