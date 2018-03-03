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Свердловский минфин увеличил прогноз по доходам и расходам региона на 2018 год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловский минфин увеличил прогноз по доходам и расходам региона на 2018 год

3 марта, 09:30Экономика
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