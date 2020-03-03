УВЗ отсудил у московской компании 168 миллионов рублей

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АО «НПК «Уралвагонзавод» подал иск в суд к московскому ООО «Русский промышленный торговый дом» о взыскании задолженности. В ходе судебного рассмотрения УВЗ уточнил исковые требования, и сумма долга составила 168,1 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как сообщили в пресс-службе завода, задолженность со стороны «Русского промышленного торгового дома» образовалась по договору цессии.
В связи с тем, что согласно условиям договора цессии ответчик обязался уплатить сумму долга помесячно равными платежами, сумма образовавшейся задолженности с момента подачи искового заявления была увеличена до суммы 165,8 миллиона рублей, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Уралвагонзавода».
Исковые требования были полностью удовлетворены. Суд взыскал долг в размере 165,8 миллиона рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2,2 миллиона рублей с последующим начислением, а также 200 тысяч рублей по оплате государственной пошлины.
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