УВЗ отсудил у московской компании 168 миллионов рублей

Как сообщили в пресс-службе завода, задолженность со стороны «Русского промышленного торгового дома» образовалась по договору цессии.

В связи с тем, что согласно условиям договора цессии ответчик обязался уплатить сумму долга помесячно равными платежами, сумма образовавшейся задолженности с момента подачи искового заявления была увеличена до суммы 165,8 миллиона рублей, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Уралвагонзавода».