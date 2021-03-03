Предприниматели рассказали о проблемах бизнеса в Нижнем Тагиле

Основными проблемами бизнесменов в Нижнем Тагиле являются расчет оплаты за использование участками земли, условия размещение нестационарных торговых точек, модернизация регулирования торговли. Эти аспекты озвучило наибольшее число предпринимателей.
Елена Артюх отметила, что правительство Свердловской области намерено расширить возможности бизнеса в вопросах, касающихся нестандартных объектов. Муниципалитетам направлены рекомендации об увеличении доступности такого рода деятельности. Таким образом увеличится налоговая база и появятся новые рабочие места.
К нам также пришли предприниматели, которые занимаются развитием негосударственного дополнительного образования и организацией дорожного хозяйства, рассказала Елена Артюх.
Омбудсмен выразила надежду, что совместно с главой Нижнего Тагила у нее получится понять направление, в котором необходимо работать.
Совместно мы выйдем на правительство региона. Будем обсуждать внесение поправок в законодательство и принимать решения в зависимости от этого, подытожил мэр Владислав Пинаев.
Глава города уточнил, что некоторые вопросы без изменения законов невозможно решить на уровне города.