Задолженность тагильчан за электричество превысила 170 миллионов рублей

Задолженность тагильчан за электричество превысила 170 миллионов рублей

Сегодня, 14:37ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Сумма задолженности жителей Нижнего Тагила за электричество на конец февраля 2021 года составляет 173 миллиона рублей, сообщает пресс-служба «НТЭСК».

Из этой суммы 67 миллионов рублей числится за физическими лицами, оставшиеся 106 миллионов рублей приходятся на юридических лиц.

В пресс-службе отметили, что у клиентов еще есть возможность погасить задолженность, на этапе досудебного взыскания. В случае обращения компании в суд, последствия могут быть более серьезными.

Мы хотим напомнить должникам, что с 1 января отменен мораторий, и вновь будут начисляться пени. При наличии просрочки более двух месяцев, потребителю может быть прекращена подача электроэнергии. Неплательщику придется возместить затраты на работы по отключению и возобновлению подачи электричества, отметил генеральный директор НТЭСК Сергей Московкин.

Поставщик коммунальной услуги по закону имеет право обратиться в суд с иском. Должника обяжут выплатить не только основной долг, но и пени, а также судебные издержки. Кроме того, судебные приставы могут наложить арест на имущество или банковские счета должника.

Напомним, с 1 января 2021 года мораторий на ограничение потребителям коммунальных услуг был отменен. Соответственно, за просрочку платежей было возобновлено начисление пеней. Должникам может быть приостановлена подача электроэнергии до момента полного погашения задолженности.

Сюжеты:
Нижний Тагил
долгсветНижний ТагилНТЭСК
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы