Задолженность тагильчан за электричество превысила 170 миллионов рублей

Из этой суммы 67 миллионов рублей числится за физическими лицами, оставшиеся 106 миллионов рублей приходятся на юридических лиц.
В пресс-службе отметили, что у клиентов еще есть возможность погасить задолженность, на этапе досудебного взыскания. В случае обращения компании в суд, последствия могут быть более серьезными.
Мы хотим напомнить должникам, что с 1 января отменен мораторий, и вновь будут начисляться пени. При наличии просрочки более двух месяцев, потребителю может быть прекращена подача электроэнергии. Неплательщику придется возместить затраты на работы по отключению и возобновлению подачи электричества, отметил генеральный директор НТЭСК Сергей Московкин.
Поставщик коммунальной услуги по закону имеет право обратиться в суд с иском. Должника обяжут выплатить не только основной долг, но и пени, а также судебные издержки. Кроме того, судебные приставы могут наложить арест на имущество или банковские счета должника.
Напомним, с 1 января 2021 года мораторий на ограничение потребителям коммунальных услуг был отменен. Соответственно, за просрочку платежей было возобновлено начисление пеней. Должникам может быть приостановлена подача электроэнергии до момента полного погашения задолженности.