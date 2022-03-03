Больше 7 миллионов рублей получат семьи погибших при операции на Украине военных РФ

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ вечером 3 марта.
Глава государства в своем обращении подчеркнул, что российские солдаты обладают особым мужеством, позволяющим им оставаться в строю даже после тяжелых ранений.
Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранений солдаты и офицеры остаются в строю, жертвую собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей,сказал Владимир Путин.
С сожалением президент говорил о погибших соотечественниках. Их семьи получат от государства дополнительные компенсации, помимо тех, которые полагаются военнослужащим.
Кроме того, считаю необходимо установить дополнительную выплату каждой семье погибшего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 миллионов рублей,заявил Владимир Путин.
Помимо этого дополнительные 3 миллиона рублей получат и те контрактники и силовики, которые получили во время спецоперации на Украине ранения.