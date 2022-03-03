Больше 7 миллионов рублей получат семьи погибших при операции на Украине военных РФ

Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранений солдаты и офицеры остаются в строю, жертвую собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей,сказал Владимир Путин.