Больше 7 миллионов рублей получат семьи погибших при операции на Украине военных РФ

Больше 7 миллионов рублей получат семьи погибших при операции на Украине военных РФ
Больше 7 миллионов рублей получат семьи погибших при операции на Украине военных РФ
3 марта, 22:39ЭкономикаФото: 1МI

Больше 7 миллионов рублей получат семьи погибших на Украине военных

Семьи россиян, которые пострадали и погибли в результате военного конфликта на Украине, получат денежную компенсацию.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ вечером 3 марта.

Глава государства в своем обращении подчеркнул, что российские солдаты обладают особым мужеством, позволяющим им оставаться в строю даже после тяжелых ранений.

Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранений солдаты и офицеры остаются в строю, жертвую собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей,сказал Владимир Путин.

С сожалением президент говорил о погибших соотечественниках. Их семьи получат от государства дополнительные компенсации, помимо тех, которые полагаются военнослужащим.

Кроме того, считаю необходимо установить дополнительную выплату каждой семье погибшего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 миллионов рублей,заявил Владимир Путин.

Помимо этого дополнительные 3 миллиона рублей получат и те контрактники и силовики, которые получили во время спецоперации на Украине ранения.

Сюжеты:
Операция на Украине
Материалы по теме:
Владимир Путинвоенныевыплаты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы