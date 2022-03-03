Овощи, конфеты, яйца и курица подорожали за неделю в Свердловской области

Овощи, конфеты, яйца и курица подорожали за неделю в Свердловской области
Овощи, конфеты, яйца и курица подорожали за неделю в Свердловской области
3 марта, 17:00ЭкономикаФото: TagilCity.ru
За неделю с 18 по 25 февраля в Свердловской области больше всего подорожали овощи, мясные детские консервы и шоколадные конфеты.

Так, цена на морковь увеличилась до 48,07 рубля (+ 2,58%), капуста подорожала до 61,84 рубля (+ 2,03%). За килограмм мясных консервов для детей родителям приходилось в среднем платить 882,01 рубля (+ 2,29%). Цена конфет, глазированных шоколадом, составила 418,98 рубля (+2,42%).

Килограмм курицы обходился покупателям в 173,88 рубля (+ 0,92%), десяток яиц в среднем стоил в магазинах 80,92 рубля (+ 1,3%), а литр стерилизованного молока — 97,85 рубля (+0,02%). Также подорожали говядина, сосиски и сардельки, сливочное и подсолнечное масло, сыры, сахар, гречка, макароны и другие продукты.

Подешевение до 1% Сверловскстат зафиксировал на свинину, маргарин, чай, соль, муку, огурцы, яблоки и некоторые другие позиции.

Напомним, правительство РФ собирается мониторить рост цен на социально значимые продукты в связи с военной операцией на Украине. В Минсельхозразвития заявили, что Россия может сама обеспечить людей продукцией.

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