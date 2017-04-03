Более 2700 нелегальных работников выявлено в Нижнем Тагиле в 2016 году

Уровень неформальной занятости населения – работы без трудового договора – остается в Нижнем Тагиле высоким. Только в прошлом году инициативная группа установила более 2 700 фактов незаконного исполнения своих должностных обязанностей без заключения трудового контракта. Благодаря деятельности рабочей группы, созданной в 2015 году, 1 928 тагильчан, работающих ранее без договора, устроились на работу официально.

Администрация Нижнего Тагила сообщает: на сайте города в разделе «Борьба с «серыми» зарплатами» размещена анкета, заполнив которую, тагильчане могут сообщить о своей проблеме.

Также гражданам, получающим зарплату «в конверте», необходимо помнить: исполняя работу без оформления трудового договора, они получают много минусов. Так, теряются трудовой стаж, больничный, отпуск по беременности и родам. Кроме этого, человек не сможет получить социальный или имущественный налоговый вычет по НДФЛ за покупку жилья, за обучение и лечение, взять кредит в банке.

В МФЦ районов города, мэрии, а также в районных администрациях имеются так называемые «ящики доверия», в которых тагильчане могут оставить информацию о нарушениях трудового законодательства. Все поступившие туда сообщения передаются в районные прокуратуры города.

Ольга Веренич, начальник экономического управления мэрии, отмечает, что граждане могут самостоятельно обратиться в прокуратуру соответственно своему месту жительства, а также в Государственную инспекцию труда Свердловской области, налоговую инспекцию или непосредственно в кабинет №473 администрации города с соответствующими заявлениями по данному вопросу.