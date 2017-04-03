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Итоги аукционов на сумму 1,18 млрд рублей на ремонт дорог в Екатеринбурге были отменены
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Итоги аукционов на сумму 1,18 млрд рублей на ремонт дорог в Екатеринбурге были отменены

3 апреля 2017, 08:20Экономика
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