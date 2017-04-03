Итоги аукционов на сумму 1,18 млрд рублей на ремонт дорог в Екатеринбурге были отменены

Причиной стали неоднократные жалобы от «Уралинформбюро» и «Атомстройкомплекса». Известно, что обращения были частично обоснованы.

Так, итоги были отменены, а заключение договоров временно приостановлено. Добавим, что победителями двух аукционов на 500 и 689 миллионов стали ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» и ОАО Трест «УралТрансСпецСтрой».