Итоги аукционов на сумму 1,18 млрд рублей на ремонт дорог в Екатеринбурге были отменены
3 апреля 2017, 08:20Экономика
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Итоги двух серьезных аукционов по ремонту дорог в столице Урала были отменены решением ФАС региона, сообщает сайт госзакупок. Их общая сумма составляет 1,18 миллиарда рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Причиной стали неоднократные жалобы от «Уралинформбюро» и «Атомстройкомплекса». Известно, что обращения были частично обоснованы.
Так, итоги были отменены, а заключение договоров временно приостановлено. Добавим, что победителями двух аукционов на 500 и 689 миллионов стали ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» и ОАО Трест «УралТрансСпецСтрой».
Заказчиком является МУП «Городское благоустройство», пишет ТАСС.
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