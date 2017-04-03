Россия в два раза увеличила экспорт мяса в 2016 году из-за высокого спроса в азиатских странах

По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году Россия экспортировала 174 000 тонны мяса.

Гонконг нарастил импорт в два раза, Вьетнам – в четыре раза. Общая сумма экспорта составила почти 14,7 млрд рублей, сообщает газета «Известия».

При этом ДНР и ЛНР закупили в 2016 году мяса больше, чем в предыдущем году, в два раза. В этом году Россия впервые планирует поставлять мясо в Сингапур и Иран.

Как считает Сергей Юшин, глава исполкома Национальной мясной ассоциации, такой скачок в объемах экспорта стал возможен благодаря стабилизации российской валюты. Он обратил внимание на проблему укрепления ветеринарной службы: ее решение даст возможность найти новые рынки сбыта. Россельхознадзор в настоящее время ведет большую работу по согласованию ветеринарных сертификатов и условий поставок.