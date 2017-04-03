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Россия в два раза увеличила экспорт мяса в 2016 году из-за высокого спроса в азиатских странах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Россия в два раза увеличила экспорт мяса в 2016 году из-за высокого спроса в азиатских странах

3 апреля 2017, 15:45Экономика
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