Коллектор в Екатеринбурге приговорен к 5 годам колонии за вымогательство

В июне 2016 года жительница Екатеринбурга взяла кредит в одной из коммерческих организаций в размере 15 тыс. рублей под 250% годовых на срок 26 недель. С октября 2016 года выплаты по кредиту прекратились в связи с тяжелым материальным положением клиентки, и образовалась задолженность в размере 12 тыс. рублей.

38-летний сотрудник службы безопасности коммерческой организации стал требовать выплату долга от брата должницы, причем названная им сумма была в разы больше задолженности по кредиту. Требования он подкреплял угрозами физического насилия и порчей имущества. В подтверждении своих слов в ноябре 2016 года он разбил два окна в доме потерпевшего, нанеся материальный ущерб в размере более 12 тыс. рублей.

Мужчина и его сестра обратились в правоохранительные органы. В результате расследования было допрошено более 30 свидетелей, проведены очные ставки и другие необходимые мероприятия. Собранные материалы уголовного дела были направлены в суд, который 2 апреля 2018 года вынес обвинительное заключение.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пяти лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и со штрафом в размере 400 тысяч рублей.