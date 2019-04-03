Самую высокую зарплату в России получают инженеры-мехатроники и сварщики
Сегодня, 10:34ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Инженеры-мехатроники и сварщики дуговой сварки в России являются наиболее высокооплачиваемыми специалистами, сообщают «Новые известия» со ссылкой на исследование Минтруда.
Данные специалисты зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, на втором месте по уровню зарплаты оказались специалисты по операциям на межбанковском рынке, они зарабатывают от 95 тысяч рублей в месяц. На третьем месте - специалисты по интеграции облачных приложений, а также бизнес-аналитики, их зарплата начинается от 90 тысяч рублей в месяц.
Самая высокая среднемесячная зарплата по видам деятельности - у специалистов в области добычи полезных ископаемых.
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