Самую высокую зарплату в России получают инженеры-мехатроники и сварщики

Данные специалисты зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, на втором месте по уровню зарплаты оказались специалисты по операциям на межбанковском рынке, они зарабатывают от 95 тысяч рублей в месяц. На третьем месте - специалисты по интеграции облачных приложений, а также бизнес-аналитики, их зарплата начинается от 90 тысяч рублей в месяц.