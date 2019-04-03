В мэрии Екатеринбурга не смогли отчитаться о потраченных 463 миллионах
Сегодня, 12:47ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Мэрия Екатеринбурга вновь не смогла отчитаться о расходовании 463 миллионов рублей, выделенных в прошлом году на молодежную политику, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Обсуждение данного вопроса вновь было перенесено комиссией гордумы по образованию с пояснением, что он требует доработки.
Гордума Екатеринбурга ранее уже подвергла критике отчет председателя комитета по молодежной политике Юлии Касимовой. Депутаты остались недовольны тем, что чиновники не смогли отчитаться о результатах расходования 463 миллионов рублей, а точнее, не пояснили, как отразилась на горожанах вовлеченность в данные муниципальные программы.
В отчете были отражены лишь ремонты городских клубов и несколько фестивалей.
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