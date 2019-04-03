В мэрии Екатеринбурга не смогли отчитаться о потраченных 463 миллионах

Обсуждение данного вопроса вновь было перенесено комиссией гордумы по образованию с пояснением, что он требует доработки.

Гордума Екатеринбурга ранее уже подвергла критике отчет председателя комитета по молодежной политике Юлии Касимовой. Депутаты остались недовольны тем, что чиновники не смогли отчитаться о результатах расходования 463 миллионов рублей, а точнее, не пояснили, как отразилась на горожанах вовлеченность в данные муниципальные программы.