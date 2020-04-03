«Остаются за скобками». Как «коронавирусные каникулы» убивают тагильских фрилансеров

Ведущий мероприятий Михаил Виноградов рассказывает, что ему повезло — в конце марта он ушёл в отпуск и не брал заказов на апрель. Однако отмечает, что, по словам коллег, заказы массово отменяют. Ведущий надеется, что к маю ситуация устаканится, чтобы не отменять майские выпускные и другие мероприятия.

Михаил Виноградов

Очень важно, чтобы мы справились с этим. Я, как человек переживший много кризисов, уверен, что профессия ведущего будет востребована. Люди любят праздновать,говорит Виноградов.

Ведущая Светлана Шпакова также отмечает, что пока на её график ситуация никак не повлияла. Все грядущие мероприятия на конец весны в силе. Однако отметила, что один выпускной скорее всего перенесут на июнь — в связи с закрытием пансионата "Аист", где планируется мероприятие, до первого июня.

Светлана Шпакова

По прогнозам моим — все скоро устаканится. Уверена, что все запланированные в моем календаре праздники состоятся,заявила Светлана Шпакова.

Фотограф Сергей Скоробогатов рассказывает, что ситуация с вирусом и карантином негативно повлияла и на его планы съёмок. Он отмечает, что хоть я и не является чисто коммерческим фотографом, однако, он в курсе того, что происходит на рынке предложения фотоуслуг нашего города и области. По его словам, у многих фотографов заказы отменяются или переносятся на неопределенный срок.

Сергей Скоробогатов

Мне кажется, это не может не сказаться плачевно на малом бизнесе и самозанятых, если нет финансовой подушки безопасности, а она мало у кого есть, так что неизбежно кто-то закроется, кто-то перепрофилируется. Но я думаю, что всё это безумие закончится в ближайший месяц, и жизнь потечет как мы привыкли,поясняет фотограф.

Тату-мастер Евгения (имя изменено — прим. ред.) заявляет, что данная ситуация почти не повлияла на поток клиентов. По её словам, только несколько людей из пригорода отменили запись на сеанс, поскольку побоялись, что их не пустят в Тагил при въезде. Девушка также отмечает, что количество заявок незначительно снизилось.

Фото: pixabay.com

В Тагиле же вообще жёсткой изоляции нет, к лучшему. И людей не контролируют на улицах, да и люди понимают, что пока карантин, за тату куда легче ухаживать. Ну, а на сеансах продолжаем соблюдать санитарные нормы, проветривать почаще, не слушать телек, СМИ и не бояться, и думать своей головой,заявила Евгения.

Ещё один тату-мастер Никита Кислов рассказал, что сам прекратил работу, поскольку считает, что сейчас людям лучше сидеть дома. По его прогнозам, в лучшем случае возобновить работу он сможет не раньше чем через две недели.

Никита Кислов

Мастер маникюра Эльвира Григорьева рассказала, что все сеансы на эту неделю были отменены, однако на следующую запись пока ведётся. Девушка отметила, что ей довольно сложно спрогнозировать будущее изменение ситуации. Часть опрошенных самозанятых представителей бьюти индустрии также отметили либо полную отмену сеансов, либо сильное их сокращение. Также значительная часть опрошенных от комментариев отказались.

Фото: pixabay.com

Руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев рассказывает, что с одной стороны самозанятые находятся в более выгодной ситуации чем ИП и ООО, поскольку не имеют сотрудников и обычно арендованных помещений. С другой стороны в сложившейся ситуации самозанятые — одна из самых уязвимых категорий. Например, ведущие и сотрудники индустрий красоты фактически могут полностью лишиться дохода. Однако, по словам Сергея Федореева, никаких мер поддержки для самозанятых от государства пока нет.