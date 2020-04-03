ТПП России: как поддержать производителей спорттоваров после удара от коронавируса
В России в спортивной индустрии на данный момент числятся порядка 300 компаний. Таковы официальные данные, однако эксперты отрасли с такими оценками не согласны, сообщают в Торгово-промышленной палате России.
Специалисты говорят о том, что сейчас в спорттовары можно внести как кеды, так и мотоциклы. А вот изготовлением спортивного инвентаря на самом деле в стране занимается гораздо меньше предприятий.
В общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) есть пункт «Производство спортивных товаров». В Свердловской области этот вид указан у порядка 50 компаний, однако многие из них по факту специализируются на других видах деятельности.
Например, один из торговых домов в Екатеринбурге производит обручи, гимнастические палки и шейкеры. Остальной ассортимент — другие товары из пластика.
Основным видом деятельности производство спорттоваров в Свердловской области указано лишь у двух предприятий. Первая компания с 1994 года занимается производством палаток для рыбалки, а вторая — производит тренажер для отработки ударов боксерами. У обеих фирм есть запатентованные товары.
Федеральные производители рассказывают, что изготовление спортинвентаря — тренажеров, парашютов, лыж — имеет свою сезонность. Объемы заказов у многих таких предприятий зависят от погодных условий.
Российская компания из Калужской области производит лыжи и занимает 70% мирового рынка этого товара. При 1,2 млн пар лыж в прошлом году из-за теплой зимы в центральной части страны текущий год может дать спад на 20%. Компенсировать его рассчитывают за счёт заказов из-за границы и азиатской части страны.
Сибирь нас не подвела, там была комфортная погода и много было снега. Надеемся, что Сибирь, так как в Китае болезнь, мы это исключим, возможно никто ничего не закажет в Китае,рассказывает совладелица компании «Центр спортивных технологий» Татьяна Кашникова.
Заказами производителей обеспечивает и государство: примерно половину спортивной продукции изготовители создают для школ, спорткомплексов и детских садов. Одним из поставщиков товаров для таких учреждений — канатов, матов, шведских стенок — является выпускник хоккейной школы ЦСКА Руслан Позюков. В начала 2010-х годов он купил в Подмосковье фабрику спорттоваров за 50 млн рублей, но инвестиции не пока окупаются: всю текущую прибыль собственник вкладывает в дальнейшее развитие фабрики.
Здесь программа очень простая — как только мы видим, что сумма заказываемых деталей подходит к ежемесячному лизинговому платежу, мы покупаем станок. И вместо того, чтобы платить за изготовление деталей, просто платим лизинг,рассказывает Руслан Позюков.
Сложностей в 2020 году производителям добавила непростая экономическая ситуация и пандемия коронавируса. Так, по оценке Руслана Позюкова, закупки спортивного оборудования могут упасть на 50-70%. Трудности связаны в том числе с закрытием поставок из Китая, поскольку часть деталей для инвентаря доставляется именно оттуда. Работники отрасли ждут, что коронавирус будет признан форс-мажором, это сможет снизить потери производителей.
Российская Торгово-промышленная палата выступает с инициативой создания специального реестра предприятий спортивной индустрии и перечня спортивных товаров.
Отсюда рождается следующий вопрос — это формирование предложений для государства, каким образом поддерживать развитие этой отрасли. Это могут быть финансовые вопросы, могут быть нефинансовые вопросы регулирования этой отрасли. Например, обнулить пошлины на ввозимое сырьё для производства спортивных товаров. Такая тема тоже существует, не всё в качестве сырья имеем здесь в России,говорит президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.