ТПП России: как поддержать производителей спорттоваров после удара от коронавируса

Специалисты говорят о том, что сейчас в спорттовары можно внести как кеды, так и мотоциклы. А вот изготовлением спортивного инвентаря на самом деле в стране занимается гораздо меньше предприятий.

В общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) есть пункт «Производство спортивных товаров». В Свердловской области этот вид указан у порядка 50 компаний, однако многие из них по факту специализируются на других видах деятельности.

Например, один из торговых домов в Екатеринбурге производит обручи, гимнастические палки и шейкеры. Остальной ассортимент — другие товары из пластика.

Основным видом деятельности производство спорттоваров в Свердловской области указано лишь у двух предприятий. Первая компания с 1994 года занимается производством палаток для рыбалки, а вторая — производит тренажер для отработки ударов боксерами. У обеих фирм есть запатентованные товары.

Федеральные производители рассказывают, что изготовление спортинвентаря — тренажеров, парашютов, лыж — имеет свою сезонность. Объемы заказов у многих таких предприятий зависят от погодных условий.

Российская компания из Калужской области производит лыжи и занимает 70% мирового рынка этого товара. При 1,2 млн пар лыж в прошлом году из-за теплой зимы в центральной части страны текущий год может дать спад на 20%. Компенсировать его рассчитывают за счёт заказов из-за границы и азиатской части страны.

Сибирь нас не подвела, там была комфортная погода и много было снега. Надеемся, что Сибирь, так как в Китае болезнь, мы это исключим, возможно никто ничего не закажет в Китае,рассказывает совладелица компании «Центр спортивных технологий» Татьяна Кашникова.

Фото: ТПП РФ

Заказами производителей обеспечивает и государство: примерно половину спортивной продукции изготовители создают для школ, спорткомплексов и детских садов. Одним из поставщиков товаров для таких учреждений — канатов, матов, шведских стенок — является выпускник хоккейной школы ЦСКА Руслан Позюков. В начала 2010-х годов он купил в Подмосковье фабрику спорттоваров за 50 млн рублей, но инвестиции не пока окупаются: всю текущую прибыль собственник вкладывает в дальнейшее развитие фабрики.

Здесь программа очень простая — как только мы видим, что сумма заказываемых деталей подходит к ежемесячному лизинговому платежу, мы покупаем станок. И вместо того, чтобы платить за изготовление деталей, просто платим лизинг,рассказывает Руслан Позюков.

Фото: ТПП РФ

Сложностей в 2020 году производителям добавила непростая экономическая ситуация и пандемия коронавируса. Так, по оценке Руслана Позюкова, закупки спортивного оборудования могут упасть на 50-70%. Трудности связаны в том числе с закрытием поставок из Китая, поскольку часть деталей для инвентаря доставляется именно оттуда. Работники отрасли ждут, что коронавирус будет признан форс-мажором, это сможет снизить потери производителей.

Российская Торгово-промышленная палата выступает с инициативой создания специального реестра предприятий спортивной индустрии и перечня спортивных товаров.