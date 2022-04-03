О средней зарплате в 30 тысяч рублей сообщают тагильчане

О средней зарплате в 30 тысяч рублей сообщают тагильчане
О средней зарплате в 30 тысяч рублей сообщают тагильчане
Сегодня, 09:00ЭкономикаФото: 1MI
27% тагильчан, опрошенных редакцией TagilCity.ru в Telegram, планируют получить в апреле зарплату за март в размере от 15 до 30 тысяч.

26% респондентов рассчитывают получить за работу от 30 до 50 тысяч, а 19% — от 50 до 100 тысяч. Число местных жителей, зарабатывающих более 100 тысяч рублей, составило 13% от опрошенных.

Менее 15 тысяч за март получат 9% тагильчан, а 6% вообще не уверены, что им выдадут заработок.

Всего в опросе холдинга 1MI, который проводился 30 и 31 марта, приняли участие 11,8 тысячи пользователей Telegram в 17 регионах РФ. По результатам, почти половина респондентов в стране ожидает зарплату от 15 до 50 тысяч рублей в месяц (47,8%).

От 50 до 100 тысяч планируют получить 17,3% опрошенных, а более 100 тысяч — 13,2%. В том, что они получат зарплату за март, сомневаются 10% респондентов, менее 15 тысяч — 11,7% россиян.

Больше всего людей, ожидающих зарплату выше 100 тысяч рублей — в Омской области и ХМАО. Больше всего россиян, не уверенных, что они получат зарплату — в Ростовской области.

Напомним, по данным региональной федерации профсоюзов средняя заработная плата в Свердловской области составляет 50 тысяч рублей, а уровень безработицы в регионе менее 1%.

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