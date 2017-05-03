Более двух тонн алкоголя изъято из незаконного оборота во время профилактической операции «Алкоголь» в Нижнем Тагиле (ФОТО)
МУ МВД «Нижнетагильское» подвело итоги рейдов профилактического мероприятия, направленного на выявление фактов незаконной торговли алкоголесодержащей продукции. За время проверки было проверено более 100 объектов торговли.
С 21 по 30 апреля в Нижнем Тагиле была проведена профилактическая операция «Алкоголь». В ней приняли участие все полицейские Свердловской области.
В Нижнем Тагиле было проверено более сотни торговых точек. В 35 из них были обнаружены нарушения правил торговли алкоголем и спиртосодержащих жидкостей. По всем этим фактам составлены административные протоколы.
Среди основных нарушений - торговля алкоголем в ночное время и реализация спиртосодержащих жидкостей без разрешительных документов.
Среди частных случаев выявлен факт продажи алкоголя 50-летним жителем Пригородного района. Он продавал спиртное из своего дома. Проверка спиртосодержащего вещества показала, что оно не соответствует требованиям безопасности для жизни и здоровья человека. Возбуждено уголовное дело.
Также сотрудники нижнетагильской полиции выявили факт продажи алкоголя через интернет-сайт. 22-летний молодой человек осуществлял продажу алкоголя без лицензии. Его привлекли к административной ответственности.
Фото: МУ МВД Нижнего Тагила
В проведении операции «Алкоголь» сотрудникам полиции помогали активисты общественной организации «Общее дело». Как рассказал подполковник Салабаев, в последнее время сотрудники полиции отмечают возросшую культуру в предпринимательской сфере. Руководители торговых предприятий проводят инструктажи среди продавцов, обращают их внимание на недопустимость реализации алкоголя подросткам. В последнее время полиция отмечает снижение количества подобных фактов.
МУ МВД Нижнего Тагила призывает граждан сообщать в полицию обо всех известных фактах незаконной продажи алкоголя.
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