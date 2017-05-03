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Более двух тонн алкоголя изъято из незаконного оборота во время профилактической операции «Алкоголь» в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более двух тонн алкоголя изъято из незаконного оборота во время профилактической операции «Алкоголь» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

3 мая 2017, 14:30Экономика
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