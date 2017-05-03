Генеральный директор «Росгосцирка» приедет 5 мая в Нижний Тагил

Мы обсуждали не просто ход ремонта, а очень важные моменты — приёмку работ и оформление цирка. Последнее касается света и звука. Иванов меня проинформировал, что у них уже такое оборудование есть, оно было ранее закуплено. Мы настаивали и просили, чтобы наш цирк был сразу же со стационарным, а не арендованным, светом и звуком, что позволит делать шоу самого высокого уровня. Я пригласил товарища Иванова посетить город. В пятницу он приедет в Тагил с рабочим визитом сказал мэр.