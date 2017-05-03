Генеральный директор «Росгосцирка» приедет 5 мая в Нижний Тагил
Мэр Сергей Носов сообщил о скором приезде в Нижний Тагил генерального директора «Росгосцирка» — Дмитрия Иванова, который лично побывает в здании проходящего капитальный ремонт Нижнетагильского цирка.
Во время поездки в Москву Сергей Носов обсудил с Дмитрием Ивановым ремонт здания цирка в Нижнем Тагиле. Особо важным мэр Нижнего Тагила считает вопрос об оборудовании, отвечающем за создание световых и звуковых эффектов:
Мы обсуждали не просто ход ремонта, а очень важные моменты — приёмку работ и оформление цирка. Последнее касается света и звука. Иванов меня проинформировал, что у них уже такое оборудование есть, оно было ранее закуплено. Мы настаивали и просили, чтобы наш цирк был сразу же со стационарным, а не арендованным, светом и звуком, что позволит делать шоу самого высокого уровня. Я пригласил товарища Иванова посетить город. В пятницу он приедет в Тагил с рабочим визитом сказал мэр.
Также мэр сообщил, что ремонтные работы продвигаются по графику. Срок окончания ремонта остаётся тот же самый — День города.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru