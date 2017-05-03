Минимальный размер оплаты труда в России увеличится с 1 июля
3 мая 2017, 09:20Экономика
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Дмитрий Медведев накануне поручил подготовить законопроект о повышении МРОТ.
Сейчас минимальный размер оплаты труда равен 7500 руб. Однако с 1 июля этого года он должен увеличиться до 7800 руб. Также планируется его дальнейшее повышение в ближайшие несколько лет, пишет ТАСС.
Заметим, что обсуждение вопроса о поднятии МРОТ до прожиточного минимума ведется в Госдуме уже давно.
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