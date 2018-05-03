До 109 млн руб выделены на детские и спортплощадки в нижнетагильском парке «Народный»
3 мая, 16:25Экономика
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На портале государственных закупок размещен электронный аукцион на поиск подрядчика для установки детских и спортивных площадок в парке «Народный». Заявки принимаются до 14 мая, аукцион пройдет 18 мая.
Сюжеты: Нижний Тагил
Максимальная цена контракта на проведение работ - 109 миллионов 771 тысяча рублей. Средства будут выделены из местного бюджета.
В смете указаны такие обязанности, как уборка территории, установка скульптур, спортивных и детских объектов, пусконаладочные работы на систему видеонаблюдения, обеспечение электро- и водоснабжения. Также будет проведено переустройство линий наружного освещения. Работы необходимо будет выполнить к 15 октября 2018 года.
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