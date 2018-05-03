До 109 млн руб выделены на детские и спортплощадки в нижнетагильском парке «Народный»

Максимальная цена контракта на проведение работ - 109 миллионов 771 тысяча рублей. Средства будут выделены из местного бюджета .

В смете указаны такие обязанности, как уборка территории, установка скульптур, спортивных и детских объектов, пусконаладочные работы на систему видеонаблюдения, обеспечение электро- и водоснабжения. Также будет проведено переустройство линий наружного освещения. Работы необходимо будет выполнить к 15 октября 2018 года.