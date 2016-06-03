В России увеличили минимальный размер оплаты труда до 7 500 рублей
3 июня 2016, 13:10Экономика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 1 июля в России вырастет минимальная заработная плата. Указ накануне был подписан Владимиром Путиным.
Так, отныне МРОТ поднимется до 7 500 рублей. Законодатели уверены, что индексация МРОТ охватит более 1 миллиона работников, 87% из которых работают в государственной и муниципальной в сфере, остальные 13% - в негосударственной.
Напомним, ранее минимальный размер оплаты труда составлял 6 204 рубля, после повышения в конце прошлого года.
Эксперты полагают, что данные меры вряд ли улучшат благосостояние общества. Это, вполне вероятно, предвыборный жест, эффективность которого также вызывает сомнения: миллионы работников по-прежнему будут получать низкие зарплаты, уверены специалисты.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей