Дискуссии на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге получили высокую оценку президента Торгово-промышленной палаты РФ

Так, глава заявил, что на данный момент он уже увидел множество плодотворных результатов. Это выразилось в интереснейших дискуссиях между представителями стран. В частности, он отметил, что весьма позитивная встреча состоялась у президента России и премьер-министра Индии с российскими и индийскими предпринимателями.

Вообще, по словам Катырина, этот форум, скорее всего, станет рекордным по количеству иностранных партнеров и участников. Также для ТПП важно, чтобы позитивно завершились дискуссии, которые устраивала российская палата - со странами БРИКС, по странам ШОС и ряд других мероприятий.

Одним из интересных пожеланий стало предложение организовать площадку для дискуссий между губернаторами регионов всех стран БРИКС. Идею, отметим, озвучил губернатор Челябинской области. По его мнению, это станет прекрасной возможностью для развития торгово-экономических отношений.

В завершение интервью с «Новыми известиями» Сергей Катырин рассказал о том, что сейчас стоит очень непростая задача соединиться с Индией технически в рамках реализации Шелкового пути. Это можно увидеть на географической карте - горы, равнины, реки. Напомним, Шелковый путь подразумевает строительство высокоскоростной дороги через Россию в Китай. Сейчас проходит масштабное обсуждение этого вопроса, но до реализации пока далеко.