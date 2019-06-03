Более миллиарда рублей задолжали свердловчане за электричество и отопление

В связи с этим свердловским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» в суд направлены 33 тысячи исков, касающихся задолженности физических лиц. Еще 17 тысяч исполнительных листов уже переданы судебным приставам. По ним взыскано более 55 миллионов рублей, 37 миллионов рублей удержаны с банковских карт должников.

Филиал «ЭнергосбыТ Плюс» применяет в отношении должников меры воздействия в виде ограничения подачи ресурсов, смс-информирования, обзвона. Если абонент не начинает выплату задолженности после принятых мер, в его адрес направляется иск.