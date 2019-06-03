Более миллиарда рублей задолжали свердловчане за электричество и отопление
Сегодня, 12:29ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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На текущий момент абоненты «ЭнергосбыТ Плюс» в Свердловской области задолжали за электроэнергию, отопление и горячее водоснабжение 1,1 миллиарда рублей, что на 173 миллиона рублей выше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщает пресс-служба организации.
В связи с этим свердловским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» в суд направлены 33 тысячи исков, касающихся задолженности физических лиц. Еще 17 тысяч исполнительных листов уже переданы судебным приставам. По ним взыскано более 55 миллионов рублей, 37 миллионов рублей удержаны с банковских карт должников.
Филиал «ЭнергосбыТ Плюс» применяет в отношении должников меры воздействия в виде ограничения подачи ресурсов, смс-информирования, обзвона. Если абонент не начинает выплату задолженности после принятых мер, в его адрес направляется иск.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге несколько районов остались без горячей воды из-за долгов за газоснабжение. Управляющие компании заявили, что подача будет восстановлена после погашения задолженности.
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