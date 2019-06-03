Свердловская область опустилась в социально-экономическом рейтинге регионов

Как объясняет издание, в основу расчётов вошли масштаб и эффективность экономики, а также данные по бюджетной и социальной сферам.На первом этапе по каждому показателю рассчитывался балл региона от 1 до 100, на втором — по группе факторов (среднее арифметическое рейтинговых баллов всех входящих в группу показателей), на третьем — интегральный рейтинговый балл (среднее геометрическое рейтинговых баллов всех анализируемых групп факторов).

Фото: скрин с сайта ria.ru

Лидером, как и в 2017 году, стала Москва. Свердловскую область подвинул Ямало-Ненецкий автономный округ, который за год поднялся с седьмого на шестое место. Замкнула ТОП-10 Ленинградская область, а главным аутсайдером стала республика Тыва — они по-прежнему на 85 месте.

В целом, как отметили эксперты РИА Новости, по сравнению итогов 2017 года с итогами 2018-го большинство регионов улучшили показатели: среднее значение интегрального рейтинга увеличилось с 39,4 до 41,6 по итогам 2018 года, а медианное значение — с 39,6 до 40,0.

В 2018 году разрыв в уровне социально-экономического развития регионов, занимающих верхние и нижние позиции рейтинга, несколько снизился, хотя по-прежнему остается очень высоким,пишут исследователи.

Эксперты заявили, что в следующем году экономическая ситуация существенно не поменяется, поскольку инвестиционный и потребительский спрос демонстрируют вялую динамику, а частный капитал пассивен в своих проявлениях.