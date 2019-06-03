Топ-5 крупнейших арбитражных дел Свердловской области за май 2019 года

1. Иск на 404 млн рублей к бизнесмену Михаилу Антипкину

17 мая кредитный потребительский кооператив «Первый» подал в суд на одного из своих учредителей — Михаила Антипкина. Между сторонами возникли «экономические споры по гражданским правоотношениями». Дело зарегистрировали, и оно рассматривается в первой инстанции, сообщается на сайте арбитражного суда региона.

Отметим, что в отношении самого предприятия ещё с февраля 2019 года в арбитраже рассматривается другое дело — о признании КПК банкротом. Заявление о несостоятельности предприятия подали представители Центробанка РФ.

2. Иск на 223 млн рублей к ООО «Бест-Тюмень»

24 мая Арбитражный суд Свердловской области принял исковое заявление от ООО «Бест-Продукты питания». Эта компания занимается оптовой торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, в настоящее время находится в стадии ликвидации. Руководит ею Марина Главина.

ООО «Бест-Продукты питания» намерено взыскать с «Бест-Тюмень» задолженность за поставленный товар. Предварительное судебное заседание назначено на 20 июня. ООО «Бест-Тюмень», кстати, также находится в стадии ликвидации. Его руководителем является Алексей Лебедев.

3. Иск на 222 млн к ООО «Нефтемаш»

14 мая в Арбитражный суд Свердловской области от ООО «Генерация Нефтегазовое оборудование» (сфера деятельности — оптовая торговля машинами, приборами общепромышленного назначения) поступило заявление о неосновательном обогащении, вытекающем из внедоговорных обязательств. Ответчиком выступает ООО «Нефтемаш» — компания по производству неэлектрических печей, горелок и устройств для них.

Однако в суде сообщили, что исковое заявление от истца оформлено с нарушением требований: нет доказательств уплаты госпошлины. Организации предложили до 14 июня устранить эти недостатки, а пока заявление решено оставить без движения.

4. Иск на 198 млн рублей к ОАО «Полевская коммунальная компания»

13 мая в Арбитражный суд поступило заявление от ПАО «Северский трубный завод». Причиной стало неисполнение обязательств по договорам энергоснабжения.

Суд возбудил производство по данному делу и назначил дату предварительного слушания — 28 июня.

5. Иск на 184 млн к акционерному обществу «Аметистовое»