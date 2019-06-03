В Нижнем Тагиле за 10 млн рублей будет реализован проект «вМЕСТО»
Сегодня, 19:54ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области некоммерческие организации получат 83,7 млн рублей на реализацию 43 проектов. По объему финансирования область занимает третье место, сообщает департамент информполитики региона. На проект для молодежи в Нижнем Тагиле будет выделено 10 млн рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
По итогам первого в этом году конкурса Фонда президентских грантов Свердловская область уступила Москве и Санкт-Петербургу по объему финансирования НКО.
18,3 млн направят на проекты в области культуры и искусства, 8,8 млн на проекты, касающиеся защиты прав и свобод человека, 7,9 млн – на поддержку проектов в области просвещения, образования и науки.
10 млн пойдет на подготовку и проведение фестиваля «Старый новый рок. На Волне». Также 10 млн выделено на проект «вМЕСТО» в Нижнем Тагиле. Проект, направлен на создание открытых площадок для проведения досуга и творческого развития молодежи.
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