В Нижнем Тагиле за 10 млн рублей будет реализован проект «вМЕСТО»

По итогам первого в этом году конкурса Фонда президентских грантов Свердловская область уступила Москве и Санкт-Петербургу по объему финансирования НКО.

18,3 млн направят на проекты в области культуры и искусства, 8,8 млн на проекты, касающиеся защиты прав и свобод человека, 7,9 млн – на поддержку проектов в области просвещения, образования и науки.