Вице-премьер России назвала количество необеспеченных местами в яслях детей

По словам Голиковой, согласно данным электронной очереди, на получение места стоят дети в возрасте от двух месяцев до трёх лет.

Из них в возрасте от полутора до трех лет — 114,3 тысячи детей,добавила чиновница.

Также вице-премьер рассказала, что за 2018–2019 годы введено 15,8 тысячи мест в 120 объектах дошкольного образования, но в регионах в более чем 60 случаев возникли проблемы с получением лицензий. Она призвала министерство просвещения, Рособрнадзор и региональные правительства сделать всё возможное, чтобы получить лицензии до того, как 1 сентября дети массово пойдут в сады. А до конца года, по её словам, должно быть введено ещё 567 объектов на 76,2 тысячи мест.

В министерстве просвещения отметили, что в целом доступность мест в яслях в 2018 году составила 83,6%, а в 2017 году этот показатель был меньше — 79,8%. В 2019–2021 годах на то, чтобы предоставить места всем семьям, правительство выделит регионам более 108 млрд рублей.