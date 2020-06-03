Мэрия компенсировала «Тагильскому трамваю» часть убытков из-за пандемии коронавируса
Сегодня, 12:31ЭкономикаФото: Олег Ладыгин/ vk.com/ntagiltram
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Администрация Нижнего Тагила частично компенсировала убытки МУП «Тагильский трамвай» за апрель из-за пандемии коронавирусной инфекции, увеличив расчетную цену контракта. Соответствующее постановление главы города размещено на сайте мэрии.
Сюжеты: Коронавирус, Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно документу, «в целях сохранения бесперебойной финансово-хозяйственной деятельности МУП» стоимость одного километра пробега увеличилась до 53 рублей.
Как пояснил TagilCity.ru директор «Тагильского трамвая» Игорь Темнов, из-за уменьшения пассажиропотока в апреле на линию было выпущено менее 30 вагонов, в связи с чем доход предприятия снизился.
Не было смысла пускать вагоны в холостую. Поэтому, чтобы компенсировать убыток, нам увеличили оплату за километраж,рассказал Темнов.
Напомним, с середины мая пассажиропоток в трамваях начал снова увеличиваться, поэтому на многих маршрутах было восстановлено штатное расписание.
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