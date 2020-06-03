«Нижнетагильские теплосети» подали в суд на торговую компанию из-за миллионного долга
Сегодня, 10:05ЭкономикаФото: pixabay.com
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НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети» подали иск в Арбитражный суд Свердловской области к ООО «Уралэнергокомплект» о взыскании 1,1 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Компания находится в Нижнем Тагиле и, согласно данным из открытых источников, занимается оптовой торговлей санитарно-технического оборудования.
Исковое заявление по делу подано в связи с тем, что у ООО «УЭК» имеется задолженность за поставленные ресурсы (тепловая энергия) перед НТ МУП «НТТС», рассказали TagilCity.ru в НТТС.
Предварительное слушание назначено на 8 июня.
Напомним, в марте «Нижнетагильские тепловые сети» подавали иск в суд к АО «Евраз НТМК». Комбинат в Нижнем Тагиле, согласно исковому заявлению, задолжал 9,4 миллиона рублей по договорам энергоснабжения.
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