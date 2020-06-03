«Нижнетагильские теплосети» подали в суд на торговую компанию из-за миллионного долга

Компания находится в Нижнем Тагиле и, согласно данным из открытых источников, занимается оптовой торговлей санитарно-технического оборудования.

Исковое заявление по делу подано в связи с тем, что у ООО «УЭК» имеется задолженность за поставленные ресурсы (тепловая энергия) перед НТ МУП «НТТС», рассказали TagilCity.ru в НТТС.