УФАС остановило приём заявок на проектирование станции водоподготовки «Южная»

В пресс-службе администрации города рассказали, что жалоба от компании ООО «ТЭК» из Самары, действительно, была и поступила 28 мая, однако на состоявшемся вчера заседании в УФАС жалобу признали необоснованной. Сейчас администрация Нижнего Тагила ждёт от управления официального решения.

По мнению ООО «ТЭК», критерии квалификации участников закупки, заявленные в документации, ущемляли права потенциальных участников, но на заседании жалобу признали необоснованной. Подача заявок завершена 3 июня. Пока мы не видим, сколько заявилось компаний, узнаем завтра, когда будет протокол,пояснили в пресс-службе администрации города.

Напомним, приём заявок на проектирование станции водоподготовки начался 12 мая. Стоимость контракта составляет 117,9 миллиона рублей. Согласно техническому заданию, работу планировалось поделить на два этапа. Первый предполагает разработку, оформление и согласование с Департаментом лесного хозяйства Свердловской области проекта освоения лесов, работу с проектом планировки и межевания магистрального водовода. Кроме того, на данном этапе будут выполнены инженерные изыскания и подготовлена документация. Итогом станет получение положительного заключения госэкспертизы. Первый этап будет проходить с июня 2020 года по февраль 2021 года (270 дней). После этого следует разработка рабочей документации с марта по май 2021 года (90 дней).