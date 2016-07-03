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Предприниматель из Новоуральска задолжал своим работникам миллион рублей: он попадет под суд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Предприниматель из Новоуральска задолжал своим работникам миллион рублей: он попадет под суд

3 июля 2016, 10:00Экономика
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