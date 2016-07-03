Предприниматель из Новоуральска задолжал своим работникам миллион рублей: он попадет под суд
3 июля 2016, 10:00Экономика
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В Свердловской области завершилось расследование дела по факту невыплаты заработной платы работникам одного из предприятий Новоуральска.
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Установлено, что 53-летний предприниматель больше двух месяцев не платил своим работникам заработанные ими деньги. Так, 28 работников не получили в общей сложности почти миллион рублей, сообщает Следственный комитет Свердловской области.
Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы. Дело уже направлено в суд по итогам обвинительного заключения.
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