Минимальный размер платы труда в России с 1 июля вырос на 300 рублей
3 июля 2017, 08:30Экономика
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В России с 1 июля повысился минимальный размер оплаты труда. Индексация составила 300 рублей. Так, на сегодняшний день МРОТ – 7800 рублей.
В Минтруде уверены, что такой расчёт поможет увеличить платёжеспособность на отечественную продукцию, а также сократить сектор трудоустройства с «серыми» зарплатами.
Отмечается, что с начала июля МРОТ вырос на уровень инфляции – на 4%. Так, соотношение показателя к отметке прожиточного минимума составит 73%.
Предыдущее повышение МРОТ было год назад, передает Interfax.
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