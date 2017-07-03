Минимальный размер платы труда в России с 1 июля вырос на 300 рублей

В Минтруде уверены, что такой расчёт поможет увеличить платёжеспособность на отечественную продукцию, а также сократить сектор трудоустройства с «серыми» зарплатами.

Отмечается, что с начала июля МРОТ вырос на уровень инфляции – на 4%. Так, соотношение показателя к отметке прожиточного минимума составит 73%.

Предыдущее повышение МРОТ было год назад, передает Interfax.