В Екатеринбурге в эксплуатацию сдан новый жилой квартал

Объект расположен в периметре улиц Вильгельма де Геннина — Рябинина — Тимофеева-Ресовского и проспекта Академика Сахарова, он включает в себя дома от 5 до 24 этажей. Площадь квартир — от 25 до 150 квадратных метров. Однако есть и многоуровневые квартиры большой площади, с отдельным входом. Квартиры представлены в двух планировках — евро и классическая.