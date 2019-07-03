В Екатеринбурге в эксплуатацию сдан новый жилой квартал

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2 июля в Екатеринбурге в эксплуатацию сданы первые дома нового жилого квартала «Близкий», пишет «Правда УрФО».
Сюжеты: Екатеринбург
Объект расположен в периметре улиц Вильгельма де Геннина — Рябинина — Тимофеева-Ресовского и проспекта Академика Сахарова, он включает в себя дома от 5 до 24 этажей. Площадь квартир — от 25 до 150 квадратных метров. Однако есть и многоуровневые квартиры большой площади, с отдельным входом. Квартиры представлены в двух планировках — евро и классическая.
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На территории комплекса установлены детские площадки, ведутся работы по озеленению. Рядом появится Преображенский парк. Также идет строительство двух детских садов и школы на 1,2 тысячи детей.
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