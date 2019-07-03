В Нижнем Тагиле за первый квартал 2019 года ликвидированы 259 юрлиц

Ухудшение динамики предприятий замечено в большинстве городов региона. Так, в Екатеринбурге за первый квартал ликвидировали 2 817 организаций, зарегистрировали 1 691 предприятие, в Нижнем Тагиле — 259 и 79 соответственно, в Каменске-Уральском — 64 и 29, в Первоуральске — 118 и 38, в Серове — 47 и 7.