Digital-услуги для бизнеса: опубликованы результаты исследования

Если ранее предприниматели активно пользовались digital-услугами для продвижения в сети, теперь им приходится сдерживать «аппетиты». Но не все в этой сфере однозначно. Недавно проведенное тендерной площадкой Workspace исследование показало, что треть бизнесменов не готова к сокращению расходов на услуги онлайн-продвижения. Информация по результатам опроса имеет особую ценность для подрядчиков, фрилансеров и специализированных агентств, которым нужно подстраиваться под меняющиеся требования заказчиков.

Сокращение бюджета: какие отрасли пострадали сильнее всего Торговля продуктами питания, онлайн-обучение, IT и коммуникации — эти виды деятельности не так подверглись негативному влиянию пандемии. Поэтому они не собираются оставаться без digital-услуг. Но 49 % опрошенных все же пришлось урезать бюджет. Результаты исследования показали, что 13 % респондентов снизили расходы на 20 % (промышленные предприятия, реализация компьютерной и бытовой техники). А пятая часть участников опроса подтвердила самые неприятные опасения. Их бюджет сокращается на 80 %. Среди пострадавших отраслей выделяются следующие:

бьюти-индустрия (салоны красоты, солярии, эстетик-студии, парикмахерские);

туризм и развлечения — бюро путешествий, компании, занятые подготовкой торжественных мероприятий и праздников;

HoReCa – гостиничные комплексы и отели;

торговля (сувениры, подарки, игрушки).

Подход предпринимателей к снижению расходов остается неоднозначным. К примеру, около 20 % респондентов пробуют договориться с подрядчиками о скидке, а подавляющее большинство (41 %) уменьшают траты, не связанные с продажами. Некоторые бизнесмены (26 %) уверены, что необходимо снижать расходы, которые сложно подсчитать. В эпоху кризиса на фоне пандемии представители разных сфер деятельности сами решают, как им выживать.

Отказаться нельзя: какие digital услуги остаются популярными Некоторые статьи расходов на услуги онлайн-продвижения остаются незыблемыми для предпринимателей. Всего 40 % опрошенных заявили, что не планируют отказываться от контекстной рекламы. А для 25 % обязательным остается SEO. Профессиональная разработка сайта на заказ стала приоритетной для 17 % респондентов. Затем по убыванию популярности следуют такие услуги, как:

SMM;

маркетинг;

мобильная разработка;

PR и копирайтинг.

Высокая эффективность использования контекстной рекламы подтверждается и в условиях кризиса. Предприниматели положительно выделяют этот инструмент на фоне остальных.

Критерии отбора: что важно предпринимателям Опрос от тендерной площадки Workspace продемонстрировал, что критерии выбора подрядчиков для оказания digital-услуг несколько изменились. Подавляющее большинство респондентов (57 %) выступает за агентства с подготовленными кейсами по нужной тематике, а для 41 % опрошенных приоритетным параметром остается стоимость услуг. Чем ниже стоит продвижение, тем быстрее заказчик выберет подрядчика. Ознакомиться с полной версией исследования можно на сайте https://workspace.ru/blog/40-of-entrepreneurs-will-not-reduce-the-cost-of-contextual-advertising/.

Эксперты Workspace дали несколько ценных рекомендаций подрядчикам. Чтобы оставаться на плаву, следует сузить нишу, определить для себя приоритетные направления, сделать акцент на тех услугах, которые вы оказываете профессионально. Это поможет выжить в условиях жесткой конкуренции.