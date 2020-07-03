Как руководство Данила Хачатурова сказалось на «Росгосстрахе»?

Данил Хачатуров в «Росгосстрахе» Данил Хачатуров стал известен благодаря своей должности генерального директора группы компаний «Росгосстрах», которую он получил в 2004 году. Два года до этого он работал помощником тогдашнего генерального директора и успел изучить компанию вдоль и поперек, что помогло ему правильно построить дальнейшую работу.

Получив должность, Хачатуров Данил Эдуардович ознакомился с текущим положением дел в «Росгосстрахе» и понял, что для того, чтобы вывести компанию на новый уровень, нужно задействовать все возможные ресурсы. Для этого он решил использовать имеющуюся недвижимость компании — около 15 строительных объектов.

Также Данил Эдуардович Хачатуров сосредоточился на повышении квалификации своих сотрудников. Выстроив внутреннюю систему обучения, он добился быстрого роста региональных менеджером и значительно увеличил показатели прибыли. В 2005 году Данил Хачатуров также ввел вознаграждение в виде автомобиля для руководителя наиболее успешного отделения, что сильно мотивировало сотрудников работать. Также Хачатуров был сторонником тимбилдингов на природе, благодаря этому сотрудники имели возможность отдохнуть в кругу своих коллег.

В 2015 году компания «Росгосстрах» уже имела около 2500 филиалов по всей России, увеличив свое влияние и известность в разы. В этом же году было принято решение сконцентрироваться на новом направлении развития — оказании услуг в интернете. Данил Хачатуров хорошо понимал, что с помощью современных технологий компания получит шанс заполучить целевую аудиторию, с которой не пересекалась ранее, так как пользователи сети и клиенты физических отделений — это совсем разные люди. Поэтому Данил Эдуардович Хачатуров поставил перед сотрудниками цель создать лучшее приложение для «Росгосстраха» среди всех страховых компаний России.