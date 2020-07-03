Как руководство Данила Хачатурова сказалось на «Росгосстрахе»?
Хачатуров Данил Эдуардович — известный в России бизнесмен, входящий в список наиболее богатых людей Российской Федерации уже не первый год. Как ему удалось достичь такого успеха и в какой сфере он ведет свою деятельность?
Данил Хачатуров в «Росгосстрахе»
Данил Хачатуров стал известен благодаря своей должности генерального директора группы компаний «Росгосстрах», которую он получил в 2004 году. Два года до этого он работал помощником тогдашнего генерального директора и успел изучить компанию вдоль и поперек, что помогло ему правильно построить дальнейшую работу.
Получив должность, Хачатуров Данил Эдуардович ознакомился с текущим положением дел в «Росгосстрахе» и понял, что для того, чтобы вывести компанию на новый уровень, нужно задействовать все возможные ресурсы. Для этого он решил использовать имеющуюся недвижимость компании — около 15 строительных объектов.
Также Данил Эдуардович Хачатуров сосредоточился на повышении квалификации своих сотрудников. Выстроив внутреннюю систему обучения, он добился быстрого роста региональных менеджером и значительно увеличил показатели прибыли. В 2005 году Данил Хачатуров также ввел вознаграждение в виде автомобиля для руководителя наиболее успешного отделения, что сильно мотивировало сотрудников работать. Также Хачатуров был сторонником тимбилдингов на природе, благодаря этому сотрудники имели возможность отдохнуть в кругу своих коллег.
В 2015 году компания «Росгосстрах» уже имела около 2500 филиалов по всей России, увеличив свое влияние и известность в разы. В этом же году было принято решение сконцентрироваться на новом направлении развития — оказании услуг в интернете. Данил Хачатуров хорошо понимал, что с помощью современных технологий компания получит шанс заполучить целевую аудиторию, с которой не пересекалась ранее, так как пользователи сети и клиенты физических отделений — это совсем разные люди. Поэтому Данил Эдуардович Хачатуров поставил перед сотрудниками цель создать лучшее приложение для «Росгосстраха» среди всех страховых компаний России.
При этом, во время правления Данила Хачатурова компании приходилось сталкиваться и со сложностями. В кризисе 2008 года она потеряла миллионы, пострадал в том числе и личный капитал Данила Хачатурова. Но даже не получая помощи от российской власти, Данил Эдуардович Хачатуров сумел удержать компанию на плаву. После кризиса она только окрепла и продолжает развиваться по сей день.