В администрации Дзержинского района сдают в аренду за 24 тысячи рублей целый этаж

Согласно документу, Управление муниципального имущества администрации города должно организовать и провести открытый аукцион на право заключения договоров аренды на помещения площадью 323,4 квадратных метра.

Срок действия аренды составляет пять лет. Начальная стоимость лота аренды за месяц — 24 405 рублей. Кроме того, должен быть внесен задаток на эту же сумму.

Отмечается, что объект может использоваться для любого вида деятельности, которая не запрещена законодательством. Контроль за выполнением распоряжения возложен на начальника Управления муниципального имущества администрации города Марину Михайлову.