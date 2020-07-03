В администрации Дзержинского района сдают в аренду за 24 тысячи рублей целый этаж
Сегодня, 12:25ЭкономикаФото: Google Maps
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Мэрия Нижнего Тагила объявила аукцион на право заключения договора аренды нежилых помещений, расположенных в здании администрации Дзержинского района на четвертом этаже. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте города.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно документу, Управление муниципального имущества администрации города должно организовать и провести открытый аукцион на право заключения договоров аренды на помещения площадью 323,4 квадратных метра.
Срок действия аренды составляет пять лет. Начальная стоимость лота аренды за месяц — 24 405 рублей. Кроме того, должен быть внесен задаток на эту же сумму.
Отмечается, что объект может использоваться для любого вида деятельности, которая не запрещена законодательством. Контроль за выполнением распоряжения возложен на начальника Управления муниципального имущества администрации города Марину Михайлову.
Ранее мэрия Нижнего Тагила передала в безвозмездное пользование епархии помещение стоимостью два миллиона рублей.
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