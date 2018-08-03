15,6 млн рублей похищены руководителем и бухгалтером фирмы в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге осудили руководителя и главного бухгалтера ПАО «Телевизионная сеть» за растрату 15 млн рублей.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области
В ходе судебного заседания были озвучены доказательства, подтверждающие, что у замдиректора возник умысел на хищение денег предприятия. Для осуществления задуманного обвиняемый принял решение о проведении фиктивных финансовых операций между ПАО «Телевизионная сеть» и иными юридическими лицами.
Операции осуществлялись под видом компенсации понесенных затрат на приобретение материальных ценностей.
К делу он привлек главного бухгалтера предприятия, чтобы она сформировала первичный пакет документов для конспирации финансовых операций.
С 2011 года по 2016 год обвиняемые похитили более 15,6 млн рублей. Руководитель получил три с половиной года колонии общего режима, а бухгалтер – штраф в размере 400 тысяч рублей.
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