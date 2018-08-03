15,6 млн рублей похищены руководителем и бухгалтером фирмы в Екатеринбурге

В ходе судебного заседания были озвучены доказательства, подтверждающие, что у замдиректора возник умысел на хищение денег предприятия. Для осуществления задуманного обвиняемый принял решение о проведении фиктивных финансовых операций между ПАО «Телевизионная сеть» и иными юридическими лицами.

Операции осуществлялись под видом компенсации понесенных затрат на приобретение материальных ценностей.

К делу он привлек главного бухгалтера предприятия, чтобы она сформировала первичный пакет документов для конспирации финансовых операций.