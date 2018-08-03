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Заработная плата жителей Свердловской области выросла на 10,6%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Srednyaya zarabotnaya plata v bashkirii vyrosla 103630

Заработная плата жителей Свердловской области выросла на 10,6%

Сегодня, 17:50Экономика
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