Заработная плата жителей Свердловской области выросла на 10,6%

Согласно данным министерства финансов Свердловской области жители региона с начала 2018 года стали зарабатывать больше на 10,6%. Среднемесячный доход уральцев на данный момент составляет 36 тыс. рублей.
За период с января по май 2018 года заработная плата свердловчан выросла на 10,6% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Соответствующую информацию предоставил департамент информполитики Свердловской области, ссылаясь на данные регионального министерства финансов.
Рост доходов жителей произошел наравне с улучшениями других экономических показателей. Индекс промышленного производства вырос на 7%, областной бюджет в сравнении с 2017 годом стал больше на 16,1 млрд рублей, сообщает «Областная газета». В целом региональный минфин отметил рост поступлений по налоговым и неналоговым платежам на 15,7 млрд рублей.
Благодаря стабильной экономической ситуации в области и росту финансовых показателей работы организаций, доходы областной казны демонстрируют положительную динамику по всем доходным источникам,сообщили в Департаменте информполитики региона.