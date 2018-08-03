Заработная плата жителей Свердловской области выросла на 10,6%

За период с января по май 2018 года заработная плата свердловчан выросла на 10,6% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Соответствующую информацию предоставил департамент информполитики Свердловской области, ссылаясь на данные регионального министерства финансов.

Рост доходов жителей произошел наравне с улучшениями других экономических показателей. Индекс промышленного производства вырос на 7%, областной бюджет в сравнении с 2017 годом стал больше на 16,1 млрд рублей, сообщает «Областная газета». В целом региональный минфин отметил рост поступлений по налоговым и неналоговым платежам на 15,7 млрд рублей.