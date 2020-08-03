НА «ВСМПО-Ависма» совет директоров предложил не платить дивиденды из-за пандемии

Кроме того, было предложено не вознаграждать членов совета директоров и ревизионной комиссии.

Предполагается, что данные решения позволят компании продолжить работу во время кризиса, а также достичь стабильного роста в будущем.

В последние пол года у «ВСМПО-Ависма» возникли экономические сложности, так как основные заказчики титановой продукции (среди них Boeing и Airbus) из-за пандемии коронавируса практически остановили производство. В связи с этим на предприятие поступает постоянно информация о снижении объемов закупок.