НА «ВСМПО-Ависма» совет директоров предложил не платить дивиденды из-за пандемии
Сегодня, 14:39ЭкономикаФото: страница "ВСМПО-Ависма" в Instagram
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Совет директоров «ВСМПО-Ависма», расположенного в Верхней Салде, предложил отказаться от распределения чистой прибыли компании за 2019 года и не платить дивиденды по обычным акциям, сообщает пресс-служба компании.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Кроме того, было предложено не вознаграждать членов совета директоров и ревизионной комиссии.
Предполагается, что данные решения позволят компании продолжить работу во время кризиса, а также достичь стабильного роста в будущем.
Собрание акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», где планируется утвердить решения, состоится 4 сентября.
В последние пол года у «ВСМПО-Ависма» возникли экономические сложности, так как основные заказчики титановой продукции (среди них Boeing и Airbus) из-за пандемии коронавируса практически остановили производство. В связи с этим на предприятие поступает постоянно информация о снижении объемов закупок.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей