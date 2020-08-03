НТТС взыскивает с управляющей компании более 1,6 млн рублей за неисполнение договора

Слушание по делу из-за пандемии коронавируса несколько раз откладывалось. Первое заседание состоялось 14 июля.

МУП «НТТС» обратилось в суд с иском о взыскании 1,6 миллиона рублей. Определением от 27 февраля иск был принят к производству, а также было возбуждено производство и назначено предварительное заседание.

ООО УК «Стройсервис» располагается по адресу: улица Тагилстроевская, 6. Ее директором является Жичин Владимир.

Компания обслуживает дома, расположенные на Октябрьском проспекте 2, 15, 22, 28, проспекте Уральский, 32, 36, 42, 46, 48, 54, 56 корпус 2, 58, 64, улице Дружинина 108, 33, 35, 39, 62, улице Захарова, 2, улице Тагилстроевской 1, 3, 5, 27, 29, 31, Черноисточинском шоссе 24, 33, 35, 41, 43, 45, 50. Кроме того, один дом компания обслуживает в поселке Черноисточинск по адресу: улица Пушкина, 67.

По указанному в сервисе «2ГИС» телефонному номеру с компанией связаться не удалось, так как там указан только автоответчик.