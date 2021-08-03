От уплаты 120 млн долга освобожден обанкротившийся свердловский банкир Сергей Лапшин

Арбитражный суд Свердловской области завершил банкротство экс-главы и совладельца «Банка24.ру» Сергея Лапшина, которое длилось почти пять лет. Требования кредиторов к банкиру составляли более 166 миллионов рублей, 46 из которых удалось погасить. От выплаты оставшейся суммы Сергей Лапшин освобожден.