От уплаты 120 млн долга освобожден обанкротившийся свердловский банкир Сергей Лапшин

От уплаты 120 млн долга освобожден обанкротившийся свердловский банкир Сергей Лапшин
От уплаты 120 млн долга освобожден обанкротившийся свердловский банкир Сергей Лапшин
Сегодня, 19:05ЭкономикаФото: 1MI
В Екатеринбурге завершено банкротство экс-главы «Банка24.ру» Сергея Лапшина. Он освобожден от выплаты порядка 120 миллионов рублей.

Арбитражный суд Свердловской области завершил банкротство экс-главы и совладельца «Банка24.ру» Сергея Лапшина, которое длилось почти пять лет. Требования кредиторов к банкиру составляли более 166 миллионов рублей, 46 из которых удалось погасить. От выплаты оставшейся суммы Сергей Лапшин освобожден.

Во время торгов были проданы жилой дом и земельный участок в столице Урала, Mercedes-Benz, а также двухкомнатная квартира в центре Екатеринбурга. По итогам торгов финансовый управляющий получил около 3,5 миллиона рублей.

Сергей Лапшин был признан банкротом в августе 2017 года из-за отзыва лицензии у «Банка24.ру». Процедуру банкротства Лапшина инициировал сын бывшего депутата Госдумы Валерия Язева Андрей.

Напомним, Валерия Язева также признали банкротом в августе 2020 года. Конкурсный управляющий Александр Борноволоков написал заявление в Арбитражный суд Свердловской области о привлечении Язева и экс-руководителя компании Игоря Гребенщикова к выплате в сумме 755,9 миллиона рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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