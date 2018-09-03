Трамвайный МУП в Екатеринбурге задолжал 28 миллионов рублей по налогам

В связи с этим в службе судебных приставов имеется семь текущих исполнительных производств. Общая сумма по всем задолженностям составляет 28 078 732 рублей.

Помимо этого, 300 рублей ЕМУП задолжал за оплату пошлин и платежей.

Согласно информации на сайте Федеральной службы судебных приставов, ранее были закрыты 18 дел на ЕМУП «ТТУ» на общую сумму в 50 948 945 рублей.