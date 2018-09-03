Трамвайный МУП в Екатеринбурге задолжал 28 миллионов рублей по налогам

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Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» задолжало более 28 миллионов рублей по налогам и сборам.
Сюжеты: Екатеринбург
В связи с этим в службе судебных приставов имеется семь текущих исполнительных производств. Общая сумма по всем задолженностям составляет 28 078 732 рублей.
Помимо этого, 300 рублей ЕМУП задолжал за оплату пошлин и платежей.
Согласно информации на сайте Федеральной службы судебных приставов, ранее были закрыты 18 дел на ЕМУП «ТТУ» на общую сумму в 50 948 945 рублей.
Получить оперативный комментарий от ЕМУП «ТТУ» редакции не удалось. На почту предприятия был направлен официальный запрос.
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