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#домахорошо
Трамвайный МУП в Екатеринбурге задолжал 28 миллионов рублей по налогам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трамвайный МУП в Екатеринбурге задолжал 28 миллионов рублей по налогам

Сегодня, 16:23Экономика
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