Свердловская область стала одним из аутсайдеров по программе туристического кэшбека

Свердловская область стала одним из аутсайдеров по программе туристического кэшбека

Сегодня, 11:53ЭкономикаPhoto: pixabay.com
Всего 29 свердловских отелей приняли участие в кампании по возврату средств за покупку туристических туров по России, сообщает «Деловой квартал» со ссылкой на региональных отельеров.

По словам исполнительного директора клуба отельеров Екатеринбурга Тамары Клишиной, Свердловская область оказалась в числе аутсайдеров. Отели проигнорировала акцию. Из 500 средств размещения в программе участвовали только 29.

По показателям Свердловская область отстает от Тюменской и Челябинской областей.

Как считает Клишина, это связано с тем, что в основном Екатеринбург воспринимается как город для ведения бизнеса, сюда приезжают в основном на выходные для решения деловых вопросов.

Госпрограмма поддержки внутреннего туризма действовала с 21 по 28 августа. Люди, путешествующие внутри страны, могли вернуть до 20% стоимости туров. На реализацию программы правительство выделило 15 миллиардов рублей.

Напомним, что в Екатеринбурге из-за коронавируса закрылись почти 40% хостелов и два отеля.

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