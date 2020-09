НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети» заплатит за выполнение ремонта участков трубопроводов три миллиона рублей. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.

Исполнитель должен будет произвести ряд работ: Антикоррозионная защита трубопровода;

Вскрыть асфальтобетонное покрытие и теплокамеру;

Герметизация ввода в подвальное помещение;

Замена задвижек;

Монтаж фасонных частей, участка трубопровода;

Раскопка с последующей засыпкой канала теплотрассы с вывозом грунта;

Ремонт изоляции верхового трубопровода и компенсатора, канала теплотрассы, трубопровода в подвальном помещении, его надземная прокладка;

Просверлить отверстия в железобетонных конструкциях;

Установка и разборка лесов;

Установка сбросников и воздушников по подвалу;

Устройство канала теплотрассы;

Разборка скального грунта;

Устройство песчаной подушки;

Разборка тротуарной плитки;

Демонтаж бетонных конструкций;

Монтаж трубопровода;

Благоустройство территории. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 9 сентября. Срок действия договора — до 30 сентября 2021 года. В мае МУП «НТТС» уже объявляло электронный аукцион по поиску подрядчика на выполнение работ по ремонту поврежденных участков трубопроводов тепловых сетей бесканальной, канальной, подвальной прокладки, а также в тепловых камерах. Все участки находятся на территории города. МУП «Нижнетагильские тепловые сети» ищет подрядчика для ремонта трубопроводов

