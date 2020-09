В Нижнем Тагиле закупают вакцину от бешенства почти на миллион рублей

Нижнетагильская городская поликлиника № 3 заплатит 922,5 тысячи рублей за поставку 1350 доз вакцины для профилактики бешенства.

Согласно условиям закупки, планируется приобрести препарат для приготовления раствора для внутримышечного введения. Поставка должна быть произведена по 31 мая 2021 года равными партиями в течение 10 дней с момента получения заявки от заказчика. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 9 сентября. Напомним, в апреле 2020 года поликлиника уже размещала закупку на приобретение вакцины для профилактики бешенства. Тогда планировалось приобрести 1350 доз вакцины, а стоимость контракта составляла 986 тысяч рублей. Тагильская поликлиника потратит миллион рублей на вакцину для профилактики бешенства

